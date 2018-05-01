 
مباشر
عاجل
الخارجية الفرنسية: معلومات إسرائيل تتطابق جزئيا مع ما كشفه الأوروبيون عام 2002

روسيا تحيي عيد الربيع والعمل

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6f9

تحتفل روسيا اليوم بعيد الربيع والعمل وتجرى الفعاليات الاحتفالية في كل أنحاء البلاد فيما تشهد العاصمة موسكو مسيرات وفعاليات سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة في هذا اليوم.

وكانت مدينة فلاديفستوك في أقصى شرقي روسيا، أول مناطق البلاد التي تحتفل بهذه المناسبة، حيث سارت في شوارع المدينة مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "في سبيل عمل لائق وأجور مجزية وعيش رغيد". 

إقرأ المزيد
فايوليتا غاليكوفا طفلة روسية تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" لعام 2018

وسار آلاف العاملين والموظفين في شوارع المدينة الرئيسية وهم يحملون اللافتات والأعلام والرايات النقابية غير آبهين للمطر والجو البارد.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة