روسيا تحيي عيد الربيع والعمل
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تحتفل روسيا اليوم بعيد الربيع والعمل وتجرى الفعاليات الاحتفالية في كل أنحاء البلاد فيما تشهد العاصمة موسكو مسيرات وفعاليات سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة في هذا اليوم.
وكانت مدينة فلاديفستوك في أقصى شرقي روسيا، أول مناطق البلاد التي تحتفل بهذه المناسبة، حيث سارت في شوارع المدينة مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "في سبيل عمل لائق وأجور مجزية وعيش رغيد".
وسار آلاف العاملين والموظفين في شوارع المدينة الرئيسية وهم يحملون اللافتات والأعلام والرايات النقابية غير آبهين للمطر والجو البارد.
المصدر: فيستي رو
ادوارد سافين
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