بوتين يتبرع بـ104 آلاف روبل لصنوبر سيبيريا

أبلغت التلميذة فاليريا ساينكو الرئيس فلاديمير بوتين، بأن مساحة روسيا اتسعت بواقع 290 ألف متر مربع، نتيجة لذوبان كتل الجليد في الدائرة القطبية الشمالية.

وأشارت التلميذة خلال جلسة أمناء الجمعية الجغرافية الروسية، إلى أنها ومجموعة من التلاميذ الروس، وخلال مراقبتهم لذوبان الجليد في القطب الشمالي، اكتشفوا تشكل جزيرة جديدة هناك، ما يعني ظهور مساحة إضافية من اليابسة تلحق بأراضي روسيا.

وأطلعت التلميذة الرئيس بوتين على نيتها ورفاقها تسمية الجزيرة الجديدة بـ"الكريستالية"، ووافق لهم الرئيس والحضور مؤيدين مبادرتهم.

وخلال الجلسة، بحث بوتين والحضور جملة من القضايا المندرجة ضمن نشاطات الجمعية، وطرح رئيس مصرف "ف ت ب" أندريه كوستين، مبادرة غير متوقعة على الحضور، مشيرا إلى مشروع الجمعية الجغرافية الروسية لزراعة الصنوبر السيبيري في محيط إيركوتسك وتمويله عبر تبرعات المواطنين الخيرية.

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وذكر كوستين أنه لم يتم بعد زرع 1040 غرسة، وقال مخاطبا بوتين: "لو سمحتم لنا، سنزرع هذه الأشجار باسمكم".

وأضاف: "لتحقيق ذلك، يجب أن توافقوا على تحويل 104 آلاف روبل من حسابكم في مصرفنا، لأن كلفة زرع الشجرة الواحدة 100 روبل".

بوتين، رحب بالمبادرة وأعرب عن موافقته، واستفسر كيف له التوقيع على طلب تسجيل تبرعه، وقال لكوستين الذي سعى إليه على الفور: "هل تريد النقود الآن؟.... احذروا من المصرفيين!".

المصدر: صحيفة كومسومولسكايا برافدا

ادوارد سافين