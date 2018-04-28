أنباء عن توقيف 17 روسيا في القاهرة
Sputnik
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ذكر مصدر في السفارة الروسية لدى القاهرة أن الجانب الروسي تلقى بلاغا جماعيا من أقارب 17 مواطنا من سكان جمهورية داغستان الروسية، أكدوا فيه توقيف الأمن المصري لذويهم في القاهرة.
وأشار المصدر إلى أن السفارة أرسلت استفسارا إلى الجانب المصري وهي تنتظر الرد والمعلومات المفصلة حول ما حدث.
وذكرت ممثلية الخارجية الروسية في جمهورية داغستان، أنها لم تتلق أي بلاغات رسمية حول اعتقال المواطنين المشار إليهم في مصر.
وفي وقت سابق، ذكر مركز "ميموريال" للدفاع عن حقوق الإنسان، أن 18 شخصا من سكان داغستان، بينهم تسعة أطفال، قد اختفوا في القاهرة مؤخرا.
ونقل المركز عن أحد أقارب المفقودين، أن رجال الأمن المصري اعتقلوا مواطني روسيا المذكورين بعد اقتحامهم الشقق التي كانوا يقيمون فيها في القاهرة.
المصدر: نوفوستي
ادوارد سافين
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