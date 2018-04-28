درون "كورسار" الروسي للاستطلاع والتدمير

ستكشف روسيا خلال العرض العسكري في الـ9 من مايو المقبل، عن مجموعة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية بينها طائرة "كورسار" المسيّرة والمتفوقة على نظيرتها الأمريكية RQ-7A Shadow 200.

وظهرت يوم أمس أمام الجمهور في بروفة الاستعراض لأول مرة، طائرة بدون طيار من طراز " كورسار" المخصصة للاستطلاع والقصف الجوي.

ويشير الخبراء إلى أن الدرون الجديد مخصص لتدمير القوات البشرية والمدرعات والتحصينات الهندسية، ويتفوق على نظرائه الأمريكيين.

وينتمي "كورسار"، إلى فئة الدرونات التكتيكية ويبلغ وزنه 200 كلغم وتصل سرعته إلى 150 كلم في الساعة ويبلغ نصف قطر نشاطه 200 كلم.

كما يحمل على سيارة شاحنة ومسلح بصواريخ "أتاكا" وقنابل صاروخية متعددة الأغراض.

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وهناك نموذج آخر لهذا الدرون على شكل طائرات هليكوبتر تشبه مروحيات "كاموف" في توزع شفراتها ويمكنه الهبوط والإقلاع من ساحات غير مجهزة، ومزود بصواريخ موجهة وعادية، فيما يمكن استخدام هذا النوع من الدرونات، في القوات البرية والبحرية والعمليات الخاصة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن " كورسار" يشبه من حيث وظائفه، الدرون الأمريكي RQ-7A Shadow 200 ولكنه يتفوق عليه في عدة مواصفات بينها: الدرون الروسي يحلق لمدة 12 ساعة والأمريكي 8 ساعات، وفي مسافة التحليق يقطع 200 كلم مقابل 125 كلم.

ويستخدم الدرون الروسي المذكور، نظامي الملاحة الفضائية GPS الأمريكي و"غلوناس" الروسي وجهاز ملاحة ذاتي، فيما تفيد المعلومات غير رسمية، بأنه تم اختبار " كورسار" في سوريا بنجاح.

المصدر: RT

ادوارد سافين