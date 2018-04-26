بوتين يبحث سبل تسوية الوضع في أرمينيا

أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني بالوكالة كارين كارابيتيان، ناقش الجانبان خلالها سبل تسوية الوضع الراهن في البلاد.

وقال بيان صدر عن الكرملين بهذا الخصوص: "أكد الجانبان خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة تسوية الأزمة السياسية في أرمينيا ضمن الأطر القانونية، وفقا للدستور الحالي، وعلى أساس نتائج الانتخابات البرلمانية الشرعية التي جرت في أبريل 2017".

وأشار بيان الكرملين إلى أن الجانبين أكدا أهمية انتخاب رئيس الحكومة الأرمينية من قبل البرلمان المزمع في الأول من مايو المقبل.

وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد التقى في وقت سابق اليوم نظيره الأرميني، إدوارد نالبانديان وبحث الوزيران مسائل علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي الـ23 أبريل الجاري وقع الرئيس الأرميني، أرمين ساركسيان، على استقالة رئيس الحكومة وعين نائبه الأول كارين كارابيتيان رئيسا للوزراء بالوكالة لحين انتخاب البرلمان خلفا لرئيس الحكومة المستقيل.

المصدر: RT

علي الخطايبة