الخارجية الروسية: التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العالم مسيس

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم يتضمن الكثير من "التقييمات المسيسة" ويتماشى مع ازدواجية معايير واشنطن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، الصادر في 20 أبريل، على غرار التقارير المماثلة السابقة مليء بتقييمات مسيسة وعبارات ذات طابع ايديولوجي فظ".

وأعربت الخارجية عن أسفها لأن واشنطن "لم تتمكن بعد من التخلص من قوالب التفكير المعادية لروسيا"، مشيرة إلى أن الفصل الخاص بروسيا تم إعداده انطلاقا من موقف سلبي أصلا تجاه روسيا، ومن دون أخذ توضيحاتها بشأن قضايا حقوق الإنسان بعين الاعتبار.

وأضافت الخارجية الروسية أن التقرير الأمريكي يعطي تقييمات بشكل وقح، تصل إلى درجة هجمات مباشرة على السلطات الشرعية لدول ذات سيادة. وأشارت إلى أن هذا الموقف يتماشى مع ازدواجية معايير واشنطن في مجال حقوق الإنسان تبعا لمدى ولاء دول معينة لنهج السياسة الخارجية الأمريكية.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن التقرير الأمريكي يتجاهل المشاكل المتزايدة في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ذاتها، وخاصة التمييز العنصري وانتشار أفكار كراهية الغرباء ونشاط المنظمات المتطرفة والتعذيب ضمن برامج وكالة الاستخبارات المركزية والتنصت على المواطنين وغيرها من المشاكل الحادة.

المصدر: تاس

أنطون زوييف