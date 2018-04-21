الأمن الروسي: تصفية 9 مسلحين في داغستان خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في أعياد مايو

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية عن تصفية 9 مسلحين خططوا لشن هجمات في أعياد مايو وذلك بعملية أمنية في جمهورية داغستان جنوب غرب روسيا.

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وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها اليوم السبت: "أدت عمليات الرصد إلى العثور على مجموعتين إجراميتين في أنحاء مختلفة بمدينة دربند، وقد فتح المسلحون النار من الرشاشات على قوات الأمن ردا على طلبها بإلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم للسلطات".

وتابع البيان أن "عمليات تبادل إطلاق نار وجيزة أسفرت عن تصفية 9 مسلحين"، مشددا على أنه لم يتضرر أحد من السكان المدنيين أو قوات الأمن.

وأضافت لجنة مكافحة الإرهاب في بيانها أن العملية جرت بعد تلقي أجهزة الأمن في داغستان معلومات أفادت بأن مجموعات إجرامية مختبئة داخل أراضي الجمهورية تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تخريبية خلال أعياد مايو.

ولفتت اللجنة إلى أن قوات الأمن تواصل حاليا عمليات البحث والتحقيق الضرورية في مدينة دربند في إطار هذه القضية.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان