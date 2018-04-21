إحباط مخطط إرهابي في جنوب روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن تصفية إرهابي منتمٍ إلى تنظيم "داعش" كان يخطط لشن سلسلة هجمات في جنوب البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية في بيان له أن الإرهابي المسلح قاوم أفراد الأمن، أثناء اعتقاله اليوم في إقليم ستافروبول جنوب البلاد، وأصيب بجروح أدت إلى وفاته.

وأضاف البيان أن عناصر الأمن عثروا في موقع الحادث على بندقية ذات سبطانة قصيرة مع ذخيرة وسكين طويلة وكيس يحتوي على قطع معدنية تستخدم في تصنيع المتفجرات، علاوة على علم تنظيم "داعش" ونص المبايعة لزعيمه أبو بكر البغدادي، وكذلك خرائط لمحيط المباني الحكومية ومقار هيئة الأمن الفدرالية في الإقليم.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات مستمرة في ذات المكان.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف