الكرملين: لا يحق فرض العقوبات لأي جهة كانت باستثناء مجلس الأمن

ذكّر الكرملين بأنه تم فرض العقوبات في القرن العشرين 174 مرة وفي الغالب من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى انعدام شرعية مثل هذه الممارسات التي ترفضها روسيا بالمطلق.

وأضاف دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في حديث لـ"اسيوشيتد برس": "من الصعب تقييم أثر العقوبات الأمريكية بعد يوم واحد من فرضها، وموقفنا تجاه العقوبات معروف. في القرن العشرين تم فرض العقوبات 174 مرة وفي الغالب، من جانب الولايات المتحدة. هذه ممارسات معهودة في السياسة الخارجية الأمريكية التي لا يمكننا الموافقة عليها ونعتبرها غير مشروعة، والكرملين لم يعد يندهش أبدا لهذه العقوبات".

ووجه مراسل قناة "سي إن إن"، سؤالا حول بيان صدر عن بريطانيا والولايات المتحدة بخصوص محاولة هاكرز روس الوصول إلى حواسيب مؤسسات حكومية وعامة لديهما.

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فأجاب بيسكوف: "نحن لا نعلم إلى ماذا تستند هذه الاتهامات الدورية، حيث يتم إلصاق هذه التهم جزافا وبسهولة كبيرة ولا يتعب أحد نفسه في البحث عن الحجج والأدلة".

وشدد بيسكوف على أن هذه التهم باطلة وفقدت قيمتها كليا في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين