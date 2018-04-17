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إخماد حريق ضخم في مركز تجاري شمال غربي روسيا

أخبار روسيا

إخماد حريق ضخم في مركز تجاري شمال غربي روسيا
Sputnik
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تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في مركز "فوكوس" التجاري في مدينة أرخانغيلسك في أقصى شمال غربي روسيا.

وذكر مصدر في مديرية الطوارئ في مقاطعة أرخانغيلسك، أن الحريق أتى على 300 متر مربع وأن أحدا لم يصب بأذى في الحادث.

وأشار إلى أنه، تم إجلاء جميع رواد المبنى والعاملين فيه فور اندلاع الحريق.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

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