بمشاركة سورية.. انطلاق مؤتمر موسكو للأمن غدا

تعقد وزارة الدفاع الروسية يومي الـ4 والـ5 من الشهر الجاري مؤتمر الأمن الدولي السابع بحضور وفود 95 بلدا بينها سوريا، حيث تتصدر جدول أعمال المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب في سوريا.

وذكر سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي أن تجربة مكافحة الإرهاب في سوريا ستكون أحد المواضيع الرئيسية التي سيتم بحثها في المؤتمر.

وقال في اجتماع لكوادر وزارته، "الجانب الروسي سيعرض في المؤتمر تجربته في محاربة تنظيم داعش، وتوقعاته لتطور الأوضاع في الشرق الأوسط وقضية إعادة الإعمار في سوريا".

وأضاف أنه ستتم أيضا مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي والوضع في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومن المقرر مشاركة وفود 95 دولة بينهم 30 وزيرا للدفاع و15 من رؤساء الأركان العامة ونواب وزراء الدفاع، كما أكد ممثلو ثماني منظمات دولية و68 خبيرا أجنبيا رائدا في مجال الأمن مشاركتهم في المؤتمر.

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وكانت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي قد ذكرت مؤخرا أن نائب وزير الدفاع السوري محمود شوا سيشارك في مؤتمر موسكو للمرة الثانية، وسيلقي كلمته أمام المشاركين.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله