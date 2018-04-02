RT تحظى بجوائز تقديرية في مسابقة Shorty Awards الإعلامية

فازت شبكة RT الروسية متعددة اللغات بجوائز تقديرية في 7 فئات في مسابقة Shorty Awards للمشاريع الإعلامية الناشطة على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وإحدى الجوائز كانت تكريما للشركة على أول فيديو بانورامي في التاريخ صوّرته في الفضاء ورصدت به الأقمار الاصطناعية والأجرام الفضائية، بتقنية SPACEWALK 360 وبالتعاون مع مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" وشركة الصناعات الصاروخية الفضائية الروسية "إينيرغيا".

وفاز مشروع RT الدولي #1917LIVE في فئة "أفضل مشروع تعليمي" ونال الجائزة الذهبية لفئتي "أفضل استخدام للهاشتاج" و"أفضل استخدام للفيديو في تويتر"، وبالجائزة الفضية لـ"أفضل مشروع للسرد"، ذكّر بأحداث ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا في مئويتها الأولى.

وفي فئة "الشراكة على تويتر لأفضل حملة شخص مؤثر"، فاز مشروع RT لعميلة ماتا هاري المزدوجة خلال الحرب العالمية الثانية، والذي قدمه الكاتب البرازيلي الشهير كويلو في إطار مشروع RT # 1917LIVE.

وكذلك اعتبر حساب "ماتا هاري"، الأفضل وفقا لتصويت المستخدمين.

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وأما تطبيق RT360، الحائز على الجائزة الكبرى بمسابقة Shorty Awards لعام 2017، فقد فاز في فئة "أفضل موقع لتطبيق الصور والفيديو".

وفي فئة "أفضل استخدام للفيديو البانورامي"، منح الحكام تأييدهم لمشروع RT لسلسلة الرسومات التاريخية البانورامية تحت عنوان "ثورة 360".

المصدر: RT

إدوارد سافين