RT تتأهل إلى نهائي Shorty Awards للمشاريع الإعلامية على مواقع التواصل

دخلت شبكة RT الدور النهائي في مسابقة Shorty Awards للمشاريع الإعلامية الناشطة على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وترشح مشروع RT # 1917LIVE الدولي الذي غطى الذكرى المئوية الأولى للثورة الاشتراكية الروسية لـ7 فئات من الجوائز، وهي: "أفضل مشروع تعليمي"، و"أفضل استخدام"، و"أفضل حضور"، و"أفضل استخدام للفيديو" على Twitter و"أفضل مشروع غير ربحي"، و"أفضل مشروع سردي"، بالإضافة إلى" أفضل استخدام للهاشتاغ".

وفي نهائي المسابقة على جائزة أفضل استخدام للفيديو البانورامي، دخلت السباق سلسلة اللمحات التاريخية "ثورة 360" حيث تم في كل شريط منها إعادة سرد الأحداث الثورية التي وقعت منذ مئة عام، ويمكن مشاهدة كل هذه الأشرطة على موقع 1917live.red.

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وقد تحصل RT على جائزة في مسابقة "أفضل استخدام للواقع الافتراضي" وذلك على أول فيديو بانورامي يتم تسجيله في الفضاء المفتوح، وهو مشروع SPACEWALK 360، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" وشركة الصناعات الصاروخية الفضائية الروسية "إينيرغيا".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين