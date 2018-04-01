"الإصبع الوسطى" تختصر السلوك الأمريكي

نشرت "رابتلي" فيديو صوّر وقائع رحيل الدبلوماسيين الأمريكيين المطرودين من روسيا جوابا على ممارسات بلادهم.

رصدت عدسة الكاميرا أحد موظفي القنصلية الأمريكية، وقد أبرز إصبعه الوسطى في وجه مصوّريه، في إشارة أراد بها التعبير على الطراز الأمريكي عمّا يجول في خاطره، وهو يحزم أمتعته ليرحل عن قنصلية بلاده قسرا.

مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة RT و"سبوتنيك" الروسيتين علّقت على "التحية الأمريكية" بطرافة، وكتبت على حسابها في "تويتر": "بهذه الطريقة الطريفة يغادر الدبلوماسيون الأمريكيون مبنى قنصليتهم في مدينة بطرسبورغ الروسية. تحية وداع عطرة من وكالتنا "رابتلي" لهم!".

Вот так, с шутками-прибаутками, американское консульство покидает Санкт-Петербург.



Большой привет от нашего агентства Раптли. pic.twitter.com/4EAMDVzloN — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 31 марта 2018 г.

صفوان أبو حلا