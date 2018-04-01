حاكم مقاطعة كيميروفو المنكوبة: استقالتي هي القرار الوحيد الصحيح

قال حاكم مقاطعة كيميروفو أمان تولييف، إنه قدم طلب استقالة من منصبه للرئيس فلاديمير بوتين على خلفية الحريق الذي وقع في كيميروفو في 25 مارس وتسبب بمقتل عشرات المواطنين.

وأضاف: "فقدنا في الحريق 64 شخصا في مأساة كيميروفو وغالبيتهم من الأطفال. لقد بذلت كل ما في وسعي من أجل تقديم المساعدة لعائلات الضحايا والمصابين"، مؤكدا أنه كان يعمل دائما لمصلحة روسيا ولمصلحة مقاطعة كيميروفو.

ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد أسباب الحريق في المركز التجاري"كرز الشتاء" وسط كيميروفو في سيبيريا وتحديد المسؤولين في ذلك.

وعلى ذمة التحقيق تم توقيف عدة أشخاص من مدراء الشركة المالكة للمركز والشركة المشرفة على تشغيله وبعض المسؤولين الذين لهم علاقة بمنظومة مكافحة الحريق في المركز.

وقد وافق الرئيس الروسي على استقالة تولييف وقع بذلك مرسوما.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين