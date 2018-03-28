بوتين يأمر بتحقيق شفاف في حريق كيميروفو المأساوي

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة التحقيق بضمان موضوعية وشفافية التحري عن ملابسات الحريق المأساوي الذي أودى بحياة 64 شخصا، معظمهم من الأطفال، في مركز تجاري بمدينة كيميروفو.

وفي اجتماع مع رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، ووزيرة الصحة فيرونيكا سكفورتسوف، اليوم الأربعاء، وجّه بوتين باستريكين بإطلاعه على تفاصيل تقدم التحقيق، مطالبا بعدم التباطؤ في إجرائه.

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وتابع رئيس الدولة: "من بالغ الأهمية أن يكون واضحا للجميع أن نتائج التحقيق ستعتمد على أحكام القانون، بغض النظر عن منصب أي من الأشخاص الضالعين في هذه المأساة".

كما شدد بوتين على ضرورة أن يجيب التحقيق عن أسئلة كثيرة حول أسباب وقوع مثل هذا العدد الكبير من الضحايا وعدم ضمان إنقاذ عشرات العالقين من المبنى المحترق. وذكر أن جميع الفرضيات يجب النظر فيها، لكنه لفت إلى أن فرضية وقوف "أشرار" وراء الحادث "تريح تماما هؤلاء الذين تحوم حولهم الشبهات اليوم".

وأشار بوتين، مخاطبا رئيس لجنة التحقيقات، إلى وجود محاولات لدسّ أكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من خارج حدود روسيا، بهدف "نشر الذعر وإحداث أجواء من عدم الثقة وتأليب الناس بعضهم على بعض، وهو ما يجب منعه في أي حال من الأحوال".

وشب الحريق في مركز "كرز الشتاء" التجاري وسط مدينة كيميروفو (جنوب سيبيريا)، يوم الأحد الماضي، وكان مصدره في الطابق الأعلى من المبنى المكون من أربعة طوابق، والذي يحتوي على عدد من صالات السينما وملاعب الأطفال.

ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد أودى الحريق بحياة 64 شخصا، بينهم 41 طفلا.

وفتحت لجنة التحقيقات، الأحد، ملفا قضائيا بسبب الحادث، بموجب المواد الثلاث من القانون الجنائي الروسي، ألا وهي: "التسبب بالموت بالإهمال" و"خرق قواعد السلامة من الحريق تسبّب بموت شخصين وأكثر بالإهمال"، و"تقديم خدمات لا تلبي شروط السلامة".

وأفادت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، يوم الثلاثاء، بأن الاتهامات وجهت إلى خمسة أشخاص تم توقيفهم في إطار الملف القضائي. كما ذكرت المتحدثة أن المحققين سيقدمون تقييما قانونيا لتصرفات شخص أوكراني الجنسية، كان يتصل هاتفيا بمستشفيات ومؤسسات حكومية بهدف نشر معلومات كاذبة حول عدد القتلى جراء الحريق، "مضللا بذلك عائلات الضحايا والمتضررين".

وأُعلن اليوم الأربعاء الـ28 من مارس يوم حداد وطني على ضحايا مأساة كيميروفو.

المصدر: وكالات

قدري يوسف