حاكم مقاطعة كيميروفو المنكوبة: استقالتي هي القرار الوحيد الصحيح

قال حاكم مقاطعة كيميروفو أمان تولييف، إنه قدم طلب استقالة من منصبه للرئيس فلاديمير بوتين على خلفية الحريق الذي وقع في كيميروفو في 25 مارس وتسبب بمقتل عشرات المواطنين.

وأضاف: "فقدنا في الحريق 64 شخصا في مأساة كيميروفو وغالبيتهم من الأطفال. لقد بذلت كل ما في وسعي من أجل تقديم المساعدة لعائلات الضحايا والمصابين"، مؤكدا أنه كان يعمل دائما لمصلحة روسيا ولمصلحة مقاطعة كيميروفو.

ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد أسباب الحريق في المركز التجاري"كرز الشتاء" وسط كيميروفو في سيبيريا وتحديد المسؤولين في ذلك.

وعلى ذمة التحقيق تم توقيف عدة أشخاص من مدراء الشركة المالكة للمركز والشركة المشرفة على تشغيله وبعض المسؤولين الذين لهم علاقة بمنظومة مكافحة الحريق في المركز.

وقد وافق الرئيس الروسي على استقالة تولييف وقع بذلك مرسوما.

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وأمان تولييف من مواليد تركمانيا لعام 1944 ومن أصول تترية وبشكيرية، ويحمل شهادة عليا تقنية.

انخرط تولييف في الحياة السياسية في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وشغل عدة مناصب رسمية ووزارية وبرلمانية.

وترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية 3 مرات سنوات 1991 و1996 و2000.

وبقي تولييف في منصب حاكم مقاطعة كيميروفو الروسية أكثر من 20 عاما ويعتبر من أقدم حكام المقاطعات الروسية. وهو متزوج وله ولدان.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين