السلطات البريطانية تفتش طائرة روسية في مطار لندن..وموسكو تعتبر العمل استفزازا

قامت السلطات البريطانية بتفتيش طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت" في مطار هيثرو الدولي بلندن.

وصرح مصدر في شركة الطيران الروسية قائلا: "الجانب البريطاني لم يقدم أي مبررات لتفتيش الطائرة. وقررنا أن يقوم الطاقم وممثلو الشركة بتفتيش الطائرة مجددا بعد تفتيشها من قبل السلطات البريطانية، لأن البريطانيين أجبروا كامل أفراد الطاقم على الخروج من الطائرة".

وفي تعليقها على الحادث، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الإجراءات البريطانية "عملا استفزازيا".

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 24"، إن السلطات البريطانية طالبت الطاقم، بمن فيهم القبطان بمغادرة الطائرة، واقترح الطاقم المشاركة في التفتيش، علما بأن القواعد تحظر عليه الخروج من الطائرة. وبدأ البريطانيون بالتفتيش، ومنعوا القبطان من الخروج من قمرة القيادة وحضور التفتيش".

وأضافت زاخاروفا أن طاقم السفارة الروسية في لندن توجه إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن موسكو تطالب السلطات البريطانية "بالعودة إلى المسار القانوني والتخلي عن تصرفاتها الاستفزازية".

المصدر: وكالات

أنطون زوييف