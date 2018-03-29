ما سبب طرح الإعلام البريطاني لموضوع " اليد الميتة"

أعرب الخبير العسكري فلاديمير أنوخين، عن استغرابه لتطرق الإعلام البريطاني مجددا لموضوع منظومة قيادة الضربات النووية الروسية "بيريميتر"، التي تعرف لدى الغرب باسم "اليد الميتة"

وقال أنوخين، الذي يشغل منصب نائب رئيس أكاديمية المشاكل الجيوسياسية لـRT، إن هذه المنظومة تأسست منذ سنوات بعيدة في الاتحاد السوفيتي خلال حقبة "الحرب الباردة" .

وأضاف الخبير القول: "هذه المنظومة قديمة جدا ولذلك من المستغرب العودة لذكرها الآن في الإعلام البريطاني. على الأغلب هناك نقص حاد في المواضيع أو لم تعد توجد ذريعة أخرى لاتهام روسيا. لذلك قرروا نبش قضايا قديمة لإثبات أن روسيا لا تزال تشكل تهديد وخطرا".

ويرى أنوخين أن كل ذلك يصب في خانة الاتهمات، بأن روسيا تعد لحرب نووية ولديها كل الإمكانيات لتدمير الآخرين. وشدد على أن الهدف من ذلك هو تخويف المواطنين البريطانيين.

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وفي وقت سابق أشارت صحيفة "daily star" البريطانية إلى وجود منظومة قيادة الضربات النووية الروسية "بيريميتر"، التي تعرف لدى الغرب باسم "اليد المميتة". ونقلت عن بروس بلير، أحد أبرز الخبراء في مجال نزع الأسلحة النووية، قوله إن هذه المنظومة لا تزال تعمل وقد تحسنت بشكل كبير.

المصدر: RT

إدوارد سافين