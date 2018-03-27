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مدن روسيا تتضامن مع كيميروفو

أخبار روسيا

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نظمت في العاصمة موسكو وغيرها من مدن الاتحاد الروسي مسيرات شعبية تضامنا مع أهالي ضحايا الحريق الهائل في مدينة كيميروفو شرق البلاد.

ونظمت وسط موسكو وسان بطرسبورغ والمدن الأخرى تجمعات رسمية تضامنية، فيما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع ليضعوا أكاليل الزهور وألعاب الأطفال عند لافتات تذكارية كتب عليها "نحن معك يا كيميروفو"، إحياء لذكرى 64 شخصا على الأقل، بمن فيهم 41 طفلا، لقوا مصرعهم في النيران التي اندلعت في مركز تجاري ضخم.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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