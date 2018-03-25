روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كيميروفو إلى 5

ارتفع عدد الضحايا جراء حريق اندلع بمركز تجاري في مدينة كيميروفو الروسية، اليوم الأحد، إلى 5 أشخاص، حسبما أفادت لجنة التحقيقات الروسية.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة، أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الحريق أودى بحياة 5 أشخاص هم ثلاثة أطفال وامرأة ورجل، فيما تم إسعاف 32 شخصا ، نقل 30 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر في أجهزة الطوارئ إن الشرطة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن 35 شخصا قد يكونون داخل المبنى المحترق ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، من بينهم 19 طفلا و16 من الكبار.

من جانبه، قال مصدر في أجهزة الأمن المحلية إن ثلاثة أطفال كانوا في عداد المفقودين جراء الحريق، تم تحديد مكان تواجدهم وجميعهم على قيد الحياة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت السلطات بأن أربعة أشخاص، هم ثلاثة أطفال وامرأة، لقوا حتفهم جراء الحادث، مشيرا إلى جثث الضحايا التي كانت ملقاة في غرفة الأطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي، وتم العثور عليها أثناء أعمال الإنقاذ في المبنى.

Около 100 человек вывели из горящего ТЦ в Кемерово, несколько человек выпрыгивали из окон https://t.co/E3lem6TDZEpic.twitter.com/X03MWl8P9L — РИА Новости (@rianru) March 25, 2018

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية الروسية عن أجهزة الطوارئ أن 20 شخصا تم إنقاذهم من الحريق، إضافة إلى إجلاء حوالي 250 شخصا من المبنى.

На росії в місті Кемерово прямо зараз горить ТЦ. Пишуть, що в же четверо загиблих і що люди просто вистрибують з вікон намагаючись врятуватися від вогню. pic.twitter.com/5gh0OnkX97 — Непогана Тетяна (@ian_tanya) March 25, 2018

فيما أفادت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن مصدر في أجهزة الطوارئ، بأن المساحة التي انتشرت فيها النيران بلغت 1,5 ألف متر مربع.

المصدر: وكالات

قدري يوسف