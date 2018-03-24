الكرملين: بوتين لن يسمح لأحد بتجاوز "الخطوط الحمراء" للمصالح القومية الروسية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي الذي يعتمد على دعم شعبي واسع لن يسمح لأحد بتجاوز "الخطوط الحمراء" للمصالح القومية الروسية.

وفي مقابلة مع قناة "مير" التلفزيونية الروسية، اليوم السبت، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "الجميع يعرف أن رئيسنا لن يسمح لأحد بتخطي الخطوط الحمراء لمصالح روسيا القومية، وهو أمر آخر يتجلى فيه الدعم الغالب والمطلق من قبل المواطنين الروس الذين تكاتفوا حول زعيمهم".

وذكر بيسكوف بأن أبعاد الدعم الشعبي لفلاديمير بوتين لقيت تعبيرا واضحا عنها في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث حصل رئيس الدولة على حوالي 77 بالمئة من أصوات الناخبين.

كما أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن سياسة بوتين الخارجية تبقى متسقة وبناءة، مع بقاء توجه موسكو نحو بناء علاقات ودية مع جميع دول العالم محورا لهذه السياسة.

المصدر: وكالات

قدري يوسف