ردة فعل بوتين على النتيجة التي حققها في الانتخابات

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن النتيجة القياسية التي حققها فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية أصبحت مفاجأة حقيقية بالنسبة للرئيس الروسي.

وردا على السؤال فيما إذا كان يتوقع هو والرئيس بوتين مثل هذه النتائج في الانتخابات الرئاسية، قال بيسكوف في مقابلة مع قناة RT: "لا. وهو (بوتين) أيضا (لم يتوقع)، في حقيقة الأمر إن هذه النتيجة لم تكن متوقعة بالنسبة له".

وأضاف بيسكوف: "عندما تتمتع وأنت رئيس للدولة بمثل هذا المستوى من التأييد، فإنك تشعر بمستوى المسؤولية، لأن كل زعيم يتحمل مسؤولية هذا الدعم".

وأظهرت النتائج التمهيدية للجنة الانتخابات المركزية في روسيا أن الرئيس فلاديمير بوتين حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت يوم 18 مارس الجاري على 76.68% من أصوات الناخبين. واحتل المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل غرودينين الذي حصل على نسبة 11.78% من الأصوات، والمرتبة الثالثة احتلها زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي الذي حصل على 5.65% من أصوات الناخبين. وحصلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك على 1.68%، ويليها المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي 1.05%، ثم مرشح حزب النمو بوريس تيتوف 0.76%، ويليه المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا" ماكسيم سورايكين 0.68%، وأخيرا المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" سيرغي بابورين 065%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بروسيا 67.4%.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا