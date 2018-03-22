"بالميرا" السورية تدخل التصفيات النهائية لتسمية "أحدث الأسلحة الروسية"!

تحددت ثلاث تسميات من بينها "بالميرا" ستطلق على عدد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية الجديدة، في إطار تصويت عام في موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكتروني، يتواصل حتى مساء اليوم.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية بأن "التصويت عبر الإنترنت في موقع وزارة الدفاع الروسية لاختيار تسميات لأحدث الأسلحة الروسية يقترب من خط النهاية، وتحدد ثلاث تسميات لكل من الصواريخ المجنحة ذات المدى غير المحدد، ومجمع الليزر القتالي، وأجهزة الغوص الذاتية. وفي الساعات القريبة ستتضح الأسماء النهائية لكل منها".

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وعُلم أن تسمية المدينة السورية التاريخية "بالميرا" (تدمر الحالية) قد دخلت المنافسة النهائية مع تسميتين أخريين هما "سوربريز" و"بوريفيستنيك"، سيتم اختيار إحداها لتطلق على الصواريخ المجنحة المسيرة بمحركات نووية صغيرة.

و تصدرت ثلاث تسميات هي "فاسيليسك" و"بيريسفيت" و"بليك"، سيطلق إحداها على سلاح الليزر القتالي، في حين سيطلق على أجهزة الغوص الذاتية تسمية من بين ثلاث هي "بوسيدون" و"أفرورا" و"بريبوي".

وتقول وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من سبعة ملايين وستمئة ألف شخص شاركوا في تصويت بموقع الوزارة الإلكتروني استمر 9 أيام، وفي المرحلة النهائية سيختار المشاركون التسمية النهائية التي ستطلق على أحدث الأسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر