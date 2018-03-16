الروس يختارون اسم مدينة سورية لأخطر صواريخهم النووية

نشرت وزارة الدفاع الروسية النتائج الأولية للتصويت على اختيار أسماء ثلاثة أسلحة استراتيجية روسية حديثة أعلن عنها الرئيس بوتين مؤخرا وطلب من الروس المساعدة في اختيار تسميات لها.

وذكرت الوزارة، أن اسم "بالميرا" بالروسية، وهي مدينة تدمر السورية، نال العدد الأكبر من الأصوات لإطلاقه على الصاروخ المجنح العابر للقارات والمزود بمحرك يعمل بالطاقة النووية.

وأشارت الوزارة إلى أن بين الأسماء المقترحة للصاروخ المذكور ونالت شعبية كبيرة بين المصوتين، كانت أسماء "الإمبراطور"، و"نيجدانيك"، أي المباغت، و"تيشينا"، أي الصمت.

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أما الدرون تحت المائي، العامل بالطاقة النووية والقادر على قلب مسرح الحرب النووية، فقد اقترح المواطنون الروس تسميات له كان بينها، "شيبتون"، أي الهامس، و"كاراس" وهو نوع من الأسماك المراوغة.

منظومة الدفاع الليزرية القادرة على إسقاط جميع أنواع الأهداف الجوية أيا كانت سرعتها الفرط صوتية، حصلت في التصويت على أسماء "غورينيتش"، وهو تنين أسطوري ثلاثي الرؤوس، و"سفيتليتشوك"، وهي حشرة صيفية تشع ليلا، و"سكلوب"، وهو عملاق أسطوري بعين واحدة.

المصدر: غازيتا رو

ادوارد سافين