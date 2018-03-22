20 ألف شخص في شقة واحدة!

أفادت النيابة العامة في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية بأن ساكنا من مدينة يكاتيرينبورغ اعترف بأنه سجل في شقته نحو 20 ألف أجنبي خلال 10 سنوات.

وقالت النيابة العامة للمقاطعة إنه تم استجواب المتهم الذي يملك 16 مترا مربعا فقط في هذه الشقة. واعترف بأنه سجل في شقته نحو 20 ألف أجنبي خلال السنوات الـ10 الأخيرة، موضحا أنه كان يقوم بتقديم الخدمات القانونية للمواطنين الأجانب مقابل مبالغ مالية.

من جهتها صرحت وزارة الداخلية الروسية بأنها ستقدم تقديرها لهذا الوضع. وأعلن رئيس المركز الصحفي لدائرة الداخلية في مقاطعة سفيردلوفسك، فاليري غوريليخ، أن هذا الحادث أصبح مثالا جديدا لوجود فجوات واضحة في مجال تسجيل المواطنين الأجانب، مضيفا أن الخبراء يعملون حاليا على إزالتها.

وكانت وسائل الإعلام كتبت سابقا أن مواطنا من يكاتيرينبورغ سجل في شقته 6800 شخص بشكل غير شرعي، مضيفة أن تسجيلهم جرى بعد فتح تحقيق بحقه بتهمة التسجيل غير الشرعي لأول 57 شخصا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا