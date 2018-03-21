بوتين يهنئ شعوب روسيا بعيد نوروز

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين الروس بعيد نوروز الذي يتزامن مع يوم الاعتدال الربيعي، مشيرا إلى أن هذا العيد جزء لا يتجزأ من التراث التاريخي والثقافي لشعوب كثيرة.

وقال بوتين: "هذا العيد المميز يرمز إلى انتعاش الطبيعة في الربيع، وتطهير الروح وبدء الحياة الجديدة".

وخاطب بوتين في رسالة نشرت على موقع الكرملين الشعوب قائلا: "من المفرح أن تقاليد نوروز القديمة تُنقل من جيل إلى جيل اليوم مثلما كانت منذ مئات السنين، إذ تُقام في المدن والقرى احتفالات شعبية واسعة، ويعرض الحرفيون الماهرون أعمالهم الفنية وتُعد في كل بيت أطباق شعبية لتقديمها للضيوف بوفرة. وطبعا في هذه المناسبة يستذكر الأجداد وتُقدم المساعدة لمن يحتاج إلى الحماية والتأييد".

المصدر: وكالات