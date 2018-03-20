دعوة إلى المساواة بين الستالينية والنازية

أعربت عضو مجلس الاتحاد الروسي لودميلا ناروسوفا، عن نيتها إعداد مشروع قانون يساوي بين تبرير الستالينية وتبرير النازية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" أمس الاثنين عن ناروسوفا، وهي والدة المرشحة الرئاسية السابقة كسينيا سوبتشاك، قولها: "بعد كل ما دعانا إليه المرشح الرئاسي مكسيم سورايكين، الذي يصف نفسه بالستاليني ويمجد ستالين، اعتقد أنه حان الوقت لإطلاق مبادرة تشريعية تنص على المساواة في ما بين تبرير الستالينية والنازية".

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وأضافت ناروسوفا أن اثنين من المرشحين الرئاسيين كانا "من الستالينيين المخضرمين"، ودعيا إلى إحياء الاتحاد السوفييتي.

وأبدت السناتورة مخاوفها من أن يؤدي تنفيذ هذا المخطط إلى نشوب الحرب، إذ لن تقبل كازاخستان ودول البلطيق وجنوب القوقاز بفقدان استقلالها.

وذكرت ناروسوفا أن الشيء الأهم لها هو أن هذين المرشحين حصلا على أقل نسبة من الأصوات في الانتخابات.

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد اعتبر في وقت سابق أنه لا يمكن المساواة بين الستالينية والنازية، لأن النظام الستاليني لم يضع أمامه أبدا هدف إبادة الشعوب.

وأشار بوتين كذلك إلى أنه يتبنى موقفا "معقدا" تجاه نشاط ستالين وإرثه.

المصدر: وكالات

متري سعيد