مرشحة للرئاسة الروسية تدعو إلى إعادة "دفن ستالين"

دعت المرشحة للرئاسة الروسية الإعلامية كسينيا سوبتشاك إلى نقل وإعادة دفن الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين.

دعوة سوبتشاك هذه جاءت تعليقا على الفيلم السينمائي "وفاة ستالين" الذي أثار موجة الامتعاض لدى عدد من الشخصيات السياسية والثقافية في روسيا.

وسحبت وزارة الثقافة الروسية الثلاثاء رخصة عرض الفيلم المذكور في روسيا.

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يذكر أن جوزيف ستالين توفي في الـ5 مارس/آذار عام 1953 ودفن في الساحة الحمراء قرب الكرملين، ولا يزال الجدل يدور في روسيا حتى الآن حول شخصية ستالين ودوره في بناء الاتحاد السوفيتي وانتصاره على الفاشية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين