قديروف: أكثر من 93% من سكان الشيشان أيدوا بوتين

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن أكثر من 93% من الناخبين في الجمهورية صوتوا لصالح فلاديمير بوتين، بحسب النتائج الأولية.

جاء هذا التصريح لقديروف في تجمع حاشد أقيم وسط عاصمة الشيشان مدينة غروزني اليوم الأحد للاحتفال بعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام الاتحاد الروسي، وشارك فيه نحو 180 ألف شخص.

وقال قديروف: "أود أن أشكر شعب الشيشان للمشاركة في الانتخابات وإظهاره وحدتنا وأننا لن نغير المسار المختار".

وتابع: "اليوم اتخذ الشعب الشيشاني خياره إذ صوت أكثر من 93% من الناخبين، بحسب المعطيات الأولية، لصالح الرئيس الحالي.. أهنئ الرئيس فلاديمير بوتين، باسمي شخصيا وباسم العشب الشيشاني، لإعادة انتخابه".

وأشارت مديرية غروزني إلى أن غالبية المشاركين في التصويت هم من الشبان الذين قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا





