تيتوف: هذا اليوم أهم من أن تقعد فيه بالبيت

أدلى المرشح عن "حزب النمو" بوريس تيتوف بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الأحد في أحد مراكز الاقتراع في بلدة أبراو دورسو في أقليم كراسنودار جنوب البلاد.

وحضر تيتوف إلى مركز الاقتراع برفقة 8 من أعضاء عائلته، وقال: "ندلي أصواتنا جميعا".

ودعا المواطنين للمشاركة في الانتخابات، مضيفا: "بلادنا تتغير، ويجب أن تكون ذات حيوية وفعالية. تعالوا إلى مراكز الاقتراع، أنه يوم أهم من أن تمضيه في البيت".