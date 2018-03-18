رئيس الدوما الروسي يلتقي صدفة صديقا قديما في مركز الاقتراع

التقى رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين في أحد مراكز الانتخاب في العاصمة موسكو صديقا قديما له، وهو فيتالي سافيليف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت".

واللافت في هذه الصدفة التي كانت للرجلين على ما يبدو أفضل من ألف ميعاد، أنها جمتهما وهما يؤديان واجبهما الوطني الذي دعا إليه الرئيس فلاديمير بوتين عندما ناشد عشية الانتخابات عامة المواطنين ارتياد مراكز الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم لاختيار الشخص القادر على صياغة مستقبل روسيا.