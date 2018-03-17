الأمن الأوكراني يطرد صحفية روسية

طردت أوكرانيا الصحفية الروسية الموظفة في القناة "روسيا 24" نتاليا غونتشيروفا، وحظرتها من دخول البلاد لمدة 3 أعوام، بحسب بيان لهيئة الأمن الأوكراني.

وجاء في بيان الهيئة، أن "أفراد الأمن الخاص (أوقفوا النشاط المدمر) للصحفية في القناة التلفزيونية الروسية".

وورد في الاتهام أن "الصحفية الروسية غونتشيروفا سلطت الضوء على الأوضاع في أوكرانيا، وأعدت 4 أفلام ضللت فيها الرأي العام والدولي، حسب الاتهام.

وأشار البيان، أيضا، إلى أن غونتشيروفا خططت لترتيب "دعاية استفزازية"، عن طريق "تغطية منحازة" لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية داخل أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي