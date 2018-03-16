يافلينسكي.. مرشح محبي "التفاحة" واقتصاد السوق..

ولد غريغوري يافلينسكي في مدينة لفوف الأوكرانية عام 1952 وتخرج من معهد بليخانوف للعلوم الاقتصادية، ثم حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

دخل يفلينسكي عالم السياسة عام 1990 حيث انتخبه البرلمان نائبا لرئيس الوزراء ورئيسا للجنة الدولة للإصلاح الاقتصادي.

يافلينسكي معروف بصياغته برنامج الـ"500 يوم" الاقتصادي، وهو خطة الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق.

وكان أحد مؤسسي الحزب "يابلوكو" (التفاحة) عام 1993، وترشح لمنصب الرئاسة عن هذا الحزب ثلاث مرات أعوام 1996، 2000 و2012 لكن في المرة الأخيرة لم تسمح لجنة الانتخابات المركزية له بالمشاركة في الانتخابات استنادا الى أن 23% من التوقيعات التي جمعها كانت نسخا مصورة وليست أصلية ما يحتم بطلانها حسب قانون الانتخابات الروسي.

ترشح يافلينسكي لانتخابات الرئاسة للمرة الرابعة، وتعهد في حال توليه الحكم بتطوير اقتصاد البلاد من جانب، والتنحي عن "المغامرات الجيوسياسية" من جانب آخر.

ووعد يافلينسكي بتطبيع العلاقات مع الغرب والاعتراف بعدم شرعية انضمام القرم إلى روسيا، وعقد مؤتمر دولي لتحديد الوضع القانوني لشبه جزيرة القرم، وسحب القوات الروسية من سوريا، و"وقف جميع أنواع دعم الانفصاليين في أوكرانيا".

يافلينسكي متزوج وله ابنان..

حصل في آخر استطلاع للرأي على تأييد 1% فقط المواطنين الروس.

المصدر: وكالات