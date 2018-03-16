بوتين يكشف سر السعادة!

كشف الرئيس فلاديمير بوتين في الفيلم الوثائقي "بوتين- الجزء الثاني" الذي عرض اليوم في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" عن بعض جوانب الحياة التي تعود على نفسه بالسعادة.

وقال بوتين، إنه يوجد لدى كل شخص تصوراته الخاصة التي يرى العالم من خلالها وتعبر له عن مفهوم السعادة بالنسبة إليه.

وأضاف:"لكن بالنسبة إلي اليوم، فإن السعادة بالتأكيد هي إمكانية صياغة ووضع المهام والأهداف الكبرى، والقدرة على تحقيق هذه الأهداف والسير نحو ذلك".

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وأكد أنه يشعر بالرضى عندما تتحقق المهام التي يكلّف بها المعنيين، على الرغم من كل الصعوبات التي قد تعتري طريق تنفيذها.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





