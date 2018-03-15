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هل يمكن محاججة بوتين؟

أخبار روسيا

هل يمكن محاججة بوتين؟
Sputnik
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أكد رئيس شركة "روس تيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا سيرغي تشيميزوف، أنه من الممكن جدا مجادلة الرئيس فلاديمير بوتين في حال توفر  "الحجج المقنعة".

وقال تشيميزوف في حديث خلال فيلم "بوتين الجزء الثاني": "بالطبع ممكن الدخول في جدل مع الرئيس بوتين إذا كان لديك حجج مقنعة".

وأشار أحد أبطال فيلم "بوتين الجزء الثاني"، وهو الأكاديمي الروسي إيغور سباسكي رئيس مكتب التصميم المركزي "روبين" بين عامي 1974-2007، إلى أنه لا ينصح أحد بمجادلة الرئيس بوتين.

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وقال سباسكي: "إذا كان فلاديمير بوتين مقتنعا بفكرة ما، فمن الصعب جدا إزاحته عنها".   

المصدر: نوفوستي

 

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