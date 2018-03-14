بوتين لسكان القرم: قراركم بالعودة إلى حضن الوطن تاريخي

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سكان القرم على اتخاذ "قرار تاريخي" بالعودة إلى روسيا قبل 4 سنوات، واصفا هذا الحدث بـ "استعادة العدالة التاريخية".

وقال بوتين في كلمة له خلال الاحتفالات بالذكرى الرابعة لانضمام القرم إلى روسيا في مدينة سيفاستوبول: "قبل 4 سنوات اتخذتم قرارا تاريخيا. وبفضل قراركم عادت سيفاستوبول والقرم إلى حضن وطننا المشترك، روسيا الأم".

وأكد أن سكان القرم من خلال هذا القرار "استعادوا العدالة التاريخية المنتهكة منذ العهد السوفيتي، عندما تم انتزاع القرم وسيفاستوبول عن روسيا، بصورة مخالفة للقوانين السوفيتية".

واعتبر بوتين هذا القرار دليلا على "الديمقراطية الحقيقية"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به من أجل تطوير القرم وسيفاستوبول.

وتفقد بوتين خلال زيارته للقرم مختلف المواقع والمنشآت، بما فيها القسم الجديد من مطار سيمفروبول، والجسر عبر مضيق كيرتش الذي لا يزال قيد التشييد.

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وتواصل بوتين مع العمال المشاركين في أعمال بناء الجسر، وأعرب عن الأمل بأن يتمكن من حضور افتتاح الجسر في مايو المقبل، حيث من المتوقع إتمام العمل على بناء طريق للسيارات فيه.

وشارك في التجمع الشعبي للاحتفال بالذكرى الرابعة لانضمام القرم إلى روسيا بمدينة سيفاستوبول نحو 40 ألف شخص.

يذكر، أن القرم أصبح جزءا من الأراضي الروسية بعد استفتاء شعبي جرى في مارس عام 2014، صوتت الأغلبية الساحقة من سكان شبه الجزيرة لصالح انضمامها إلى روسيا، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة في أوكرانيا، شهدت الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف