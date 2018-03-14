الخارجية الروسية تستدعي السفير البريطاني للمرة الثانية خلال يومين لبحث قضية سكريبال

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى موسكو، لوري بريستو، للمرة الثانية منذ أمس الثلاثاء، لبحث قضية تسميم رجل المخابرات المزدوج سيرغي سكريبال.

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وأكد مصدر في الخارجية الروسية أن السفير البريطاني التقى رئيس القسم الأوروبي بالوزارة، إيغور نيفيروف، وبحث المسؤولان قضية سكريبال التي تتهم فيها لندن الجانب الروسي بالتورط في تسميمه.

ويوم أمس، استدعت الخارجية الروسية السفير البريطاني حيث اجتمع مع النائب الأول لوزير الخارجية، فلاديمير تيتوف، لبحث القضية نفسها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير البريطاني لدى موسكو قوله بعد حضوره إلى الخارجية الروسية اليوم: "بحثنا مع الزملاء الواقعة الأخيرة في مدينة سولسبيري (قضية سكريبال) والرد الروسي على الطلبات التي وجهناها في وقت سابق من هذا الأسبوع".

المصدر: نوفوستي + رويترز

إينا أسالخانوفا