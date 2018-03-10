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صحفية أمريكية: خداع بوتين أمر مستحيل

أخبار روسيا

صحفية أمريكية: خداع بوتين أمر مستحيل
Gettyimages.ru / Laura Cavanaugh
مقدمة البرامج في قناة "NBC" الأمريكية، ميغين كيلي
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ترى مقدمة البرامج في قناة "NBC" الأمريكية، ميغين كيلي، التي أجرت حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "خداع" بوتين أمر مستحيل، لكن من الممكن مواجهته باستخدام الوقائع.

واستعرضت كيلي حديثها مع الرئيس في القناة قائلة: "إنه ذكي جدا. ويتكون لديك انطباع بأنه الشخص الأكثر ذكاء بين الأشخاص المتواجد بينهم. لذلك لا يجب محاولة خداع فلاديمير بوتين. لا أعتقد أن أحدا سينجح في ذلك. لكن من الممكن محاولة إجباره على الدفاع عن نفسه، مثلما تعاملت معه في هذا الحديث".

هذا وعرضت قناة "NBC" الأمريكية أمس الجمعة 9 مارس، مقابلة مع الرئيس بوتين أجرتها معه كيلي، تحدث فيها عن علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونفى تدخله بلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، بالإضافة إلى الملفات الدولية الراهنة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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