"نوفوسيبيرسك" تشيع أحد ضحايا تحطم طائرة النقل العسكرية قرب حميميم

شهدت مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان الملازم أول دنيس سفرونوفو، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة النقل العسكرية "AN-26" بالقرب من مطار حميميم في سوريا.

ووري سافرونوفو الثرى بمراسم جنازة عسكرية، وحضر مراسم الدفن، بالإضافة إلى أفراد أسرته عدد كبير من أصدقائه وزملائه العسكريين.

ودفن الملازم الأول الذي توفي عن عمر ناهز 27 عاما، قرب نصب "المحارب الجريح" التذكاري.

يشار إلى أن طائرة نقل عسكرية روسية، من طراز "AN-26"، تحطمت أثناء هبوطها في مطار حميميم في سوريا، في السادس من مارس الجاري. وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 39 شخصا.

المصدر: وكالات

نادر همامي