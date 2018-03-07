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موسكو ترحب بتطور الحوار بين الكوريتين

أخبار روسيا

موسكو ترحب بتطور الحوار بين الكوريتين
Sputnik Natalya Seliverstova
وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترحب بالمبادرات الإيجابية التي يشهدها الحوار بين الكوريتين ، وتأمل في تطبيق الطرفين تفاهمات كانتا قد توصلتا إليها في وقت سابق.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن زيارة المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية إلى بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، من شأنها تخفيض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ودعت زاخاروفا الأطراف المعنية كافة إلى دعم هذه العملية التي يجب أن تنتهي بتسوية شاملة للوضع في المنطقة وإنشاء آلية للأمن والاستقرار في شمال شرق آسيا.

وناشدت الدبلوماسية الروسية الولايات المتحدة الامتناع عن الاستفزازات بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ التي قد تدفع إلى الوراء أي تقدم في شبه الجزيرة الكورية. 

وكان زعيما الكوريتين قد اتفقا على أن يلتقيا نهاية أبريل في قمة تاريخية عند المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين، فيما أعلنت سيئول، أن بيونغ يانغ مستعدة للحوار مع واشنطن في موضوع نزع السلاح النووي.

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المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين

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