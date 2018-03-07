بوتين: لا توجد لدي خيبة أمل بترامب

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يشعر بخيبة الأمل تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل تجاه المنظومة السياسية الأمريكية المتآكلة من الداخل.

وقال بوتين في سياق فيلم "النظام العالمي 2018" الوثائقي، في معرض حديثه عن ترامب: "لا، لا توجد لدي أي خيبة أمل، وبالعكس هو ترك انطباعا جيدا من الناحية الإنسانية".

وتابع بوتين قائلا: "خيبة الأمل لدي ليست بالشريك، بل بالمنظومة بالذات. ولا يمكنني ألا أشعر بخيبة الأمل لأنها تظهر عدم فاعليتها وتتآكل من الداخل. ومن الصعب التعامل مع مثل هذه المنظومة لأنها غير قابلة للتنبؤ".

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أما بخصوص ترامب، فأشاد بوتين بصفاته العملية، مضيفا أنه "يمكن التوافق معه، وأرى أنه من الممكن إيجاد حلول وسط معه".

وجدير بالذكر أن دونالد ترامب تولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير العام الماضي على خلفية تدهور العلاقات الروسية – الأمريكية بدرجة غير مسبوقة منذ عهد الحرب الباردة. وأعرب ترامب أكثر من مرة عن رغبته في تطبيع العلاقات مع روسيا، فيما أكدت موسكو أنها على استعداد لمثل هذا التطبيع، لكنها لا ترى أي خطوة من جانب الإدارة الأمريكية بهذا الاتجاه.

المصدر: تاس

أنطون زوييف