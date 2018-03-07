بوتين: تمديد واشنطن العقوبات إثبات لضعفها

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تمديد واشنطن العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية في وقت واحد، أثبت عجز الولايات المتحدة لا قوتها.

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وقال بوتين خلال حوار في سياق الفيلم الوثائقي "النظام العالمي 2018" اليوم الأربعاء: "ها هم صنفونا جميعا في قائمتهم، ووصفونا جميعا بالأعداء. محاولتهم القضاء على الجميع دفعة واحدة، دليل على الضعف وليس القوة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 2 أغسطس 2017 على قرار يقضي بفرض مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية في وقت واحد.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان