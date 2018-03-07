بوتين: تمديد واشنطن العقوبات إثبات لضعفها
Sputnik Sputnik Photo Agency
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تمديد واشنطن العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية في وقت واحد، أثبت عجز الولايات المتحدة لا قوتها.
وقال بوتين خلال حوار في سياق الفيلم الوثائقي "النظام العالمي 2018" اليوم الأربعاء: "ها هم صنفونا جميعا في قائمتهم، ووصفونا جميعا بالأعداء. محاولتهم القضاء على الجميع دفعة واحدة، دليل على الضعف وليس القوة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 2 أغسطس 2017 على قرار يقضي بفرض مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية في وقت واحد.
المصدر: إنترفاكس
أحمد باديان
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