البيت الأبيض: ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عددا من العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، مدة عام آخر، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وبناء على ما هو معلن، فإن الحديث يدور حول تمديد فترة التدابير التقييدية ضد الاتحاد الروسي، التي طبقتها الحكومة الأمريكية في 6 مارس و 16 مارس و 20 مارس و 19 ديسمبر 2014.

ووفقا لترامب، توصل إلى استنتاج مفاده أن كل هذه العقوبات "يجب أن تظل سارية بعد 6 مارس 2018". وينص البيان الرئاسي أيضا على أنه يبقي التدابير التقييدية "لمدة عام واحد".

المصدر: تاس