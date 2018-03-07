سقوط قتلى بتحطم مروحية عسكرية من طراز "مي 8" في الشيشان

أفاد مصدر أمني في جمهورية الشيشان الروسية بسقوط قتلى وجرحى نتيجة تحطم مروحية من طراز "مي-8"، مرجحا أن يصل عدد الضحايا إلى 9 أشخاص.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المصدر، أن المروحية تابعة لأحد الأجهزة الخاصة في الجمهورية، وأن 5 أشخاص على الأقل من الـ9 الذين كانوا على متن المروحية، لقوا مصرعهم في الحادث.

بدورها، قالت وكالة إنترفاكس نقلا عن مصادر لها، إن المروحية المنكوبة تابعة لحرس الحدود.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري التحري في ملابسات الكارثة، التي وقعت في منطقة إتوم كالي جنوب الجمهورية.

المصدر: وكالات

متري سعيد