بوتين: حجم تصدير الأسلحة الروسية يتجاوز 15 مليار دولار عام 2017

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا عززت صفتها كدولة رائدة في تصدير الأسلحة إلى الأسواق العالمية، إذ وصل حجم صادرات الأسلحة في السنة الماضية إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وأوضح بوتين في اجتماع لجنة التعاون التقني العسكري، قائلا: "روسيا تحتفظ بمرتبة مرموقة بين الدول الرائدة في سوق الأسلحة الدولية، وحجم صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية يزداد للعام الثالث على التوالي، وتجاوز 15 مليار دولار في العام الماضي"​​​.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن دولا ثالثة تمارس ضغوطا "سافرة وغير مسبوقة" على شركاء روسيا في مجال التعاون التقني العسكري بغية إبعاد روسيا كمنافس، ونسف القدرات الدفاعية لشركائها.

وأضاف أن روسيا ستعمل على تطوير التعاون التقني العسكري مع دول أخرى، بما في ذلك في مجال التقنيات العسكرية العالية التي أثبتت فعاليتها في سوريا.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين