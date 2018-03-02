بوتين: تجاربنا على صواريخ بمحركات نووية تمت بنجاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حوار أجرته معه قناة تلفزيون "NBC" الأمريكية، أن روسيا أجرت تجارب ناجحة على صواريخ بمحركات نووية.

وقال بوتين عن تلك الاختبارات: "جميع التجارب تمت بنجاح، وكل واحدة من هذه المنظومات لها مراحل استعداد مختلفة، وبعضها دخل المناوبة القتالية".

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وأكد الرئيس الروسي أن التجارب أجريت بشكل "جيد جدا"، لافتا إلى أن "بعض الصواريخ لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير، والبعض الآخر متاح بالفعل لدى القوات ويوجد في حالة استعداد دائم".

بوتين شدد على أن "كل منظومة" أسلحة وردت في حديثه أمام الجمعية الاتحادية الروسية أمس، "تتغلب بسهولة على المنظومة الدفاعية الأمريكية المضادة للصواريخ".

وأضاف أن "المحللين الذين يعلنون اندلاع "حرب باردة" جديدة، ليسوا محللين حقيقيين، بل يمارسون الدعاية".

وتابع: "إذا كنتم تتحدثون عن سباق التسلح، فهو قد بدأ تحديدا لحظة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الدفاع المضاد للصواريخ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية أمس، أنه صار لدى روسيا أسلحة فرط صوتية تتمثل في صواريخ "أفانغارد" و"كينجال"، والصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالي.

المصدر: إنترفاكس

محمد الطاهر