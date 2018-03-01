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RUPTLY
رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الاتحادية
تاريخ النشر:
01.03.2018
|
09:01 GMT
|
آخر تحديث:
01.03.2018
|
11:12 GMT
|
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https://ar.rt.com/jxi3
فلاديمير بوتين
مباشر
الاتحاد الروسي
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العناوين
الدفاع الروسية: المسلحون يواصلون قصف معبر الوافدين في الغوطة الشرقية
بوتين يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية
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