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درجات الحرارة المنخفضة تسجل رقما قياسيا جديدا في موسكو

أخبار روسيا

درجات الحرارة المنخفضة تسجل رقما قياسيا جديدا في موسكو
Sputnik
موسكو
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سجلت محطة الأرصاد الجوية في موسكو انخفاض درجة الحرارة الليلة الماضية إلى 19,8 درجة تحت الصفر، ليصبح هذا الليل الأكثر برودة في العاصمة الروسية أثناء فصل الشتاء الجاري كله.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع درجة الحرارة في موسكو في النهار إلى ما بين 14 و16 درجة تحت الصفر، وأن تنخفض الليلة القادمة إلى 24 درجة تحت الصفر.

وأدخلت السلطات الروسية المستوى البرتقالي للخطر في موسكو، ابتداء من 22 فبراير الجاري، بسبب انخفاض درجة الحرارة في المدينة تحت النسبة المناخية المعدلة بمقدار 10 درجات.

وكان الرقم القياسي لدرجة الحرارة في مثل هذا اليوم قد سجلها هيئة الأرصاد الجوية عام 1929، عندما انخفضت درجة الحرارة إلى 34,3 درجة تحت الصفر.

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا

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