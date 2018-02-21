تعزيز نظام الدفاع الصاروخي لموسكو بصواريخ اعتراضية خارقة

سيتم تعزيز منظومة الدفاع المضاد للصواريخ المخصصة لحماية منطقة موسكو، بصواريخ اعتراضية محدثة فائقة السرعة وعالية المناورة من طراز 53T6M " نودول".

وقالت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن ذلك سيتم قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت الصحيفة، أن المعدات الجديدة مخصصة لضمان الدفاع عن موسكو وكل المنطقة الصناعية الوسطى في روسيا، في مجال مكافحة الصواريخ والأقمار الصناعية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، عن الإنجاز الناجح لكل الاختبارات المتعلقة بصاروخ " نودول" القادرعلى اعتراض كل الرؤوس القتالية النووية وكافة الأجهزة الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال تحليقها في الفضاء الكوني القريب والغلاف الجوي الطبقي(ستراتوسفير ).

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين